Historischer Markt Oettingen vom 22. bis 24. Mai 2020

Seyd gegrüßt ob nah, ob fern!Für den nächsten Historischen Markte zu Oettingen ist Folgendes bekannt zu geben.Vom 22. bis 24. Mai im Jahr 2020 nach Christi Geburt wird der nächste Markt zu Oettingen abgehalten werden. Die besten Handwerker des Landes sollen nach Oettingen kommen und feilbieten Ihre kostbarsten Stücke.Edle Recken, zu Fuß und auch zu Pferd sind geladen sich zu messen mit dem Schwerte oder auch mit der Lanze hoch zu Ross im Turney auf des Fürsten Grund.In gewohnter Weise sorgen auf den Straßen und Gassen, sowie auf den sechs Bühnen zahlreiche Spielleut, Akrobaten, Narren, Zauberer, Hexen und auch so manch bizarres Geschöpf für Kurzweyl bei Jung und Alt.Bereits in der Nacht vor dem großen Turney, in der Nacht in der Recken und Rappen ruhen, gehört die Stadt den Akrobaten und Jongleuren, den Gauklern und Narren, sowie den Feuerschluckern und Spielleuten. Die Nacht der Narren verzaubert durch ein eigenes Programm. Lassen Sie sich von dieser Nacht entführen und genießen Sie mit uns die Faszination des Augenblicks...Nachdem der Sieger des großen Turneys auf des Fürsten Grunds gekürt wurde, geht das Programmfulminant mit Feuerspectaculi und musikalischen Darbietungen auf allen sechs Bühnen in der ganzen Stadt weiter. Lauschen Sie den mannigfaltigen Klängen der Spielleut und bestaunen Sie die verwegenen Künste der Feuerakrobaten. Die Nacht der Spielleut begeistert Jung und Alt.Die Handwerke scheuen auch den Sonntag nicht und bieten in den Straßen und Gassen ihre Waren feil. Spielleut und Gaukler unterhalten dazu die Kundschaft aus Nah und Fern. Wenn sich die Sonne langsam gen Horizont senkt, wird der Historische Markt traditionell mit dem großen Zapfenstreich feierlich beendet.Mehr Informationen zur Veranstaltung lesen Sie hier: www.historischermarkt-oettingen.de