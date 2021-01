Historischer Markt Oettingen vom 27. bis 29. Mai 2022

Oettingen in Bayern : Altstadt |

Vor über 35 Jahren entstand aus der Idee eines Handwerkermarktes, der heutige historische Markt, so wie ihn die Oettinger kennen und er durch seine Einzigartigkeit weit über die Grenzen des Rieses hinaus bekannt ist.Vom 27. - 29. Mai 2022 dreht Oettingen das Rad der Geschichte wieder kurzerhand ins Mittelalter zurück.



Erleben Sie die Fürstenstadt bei ihrer Reise ins Mittelalter



Zigtausend Besucher pilgern alle zwei Jahre zum historischen Markt nach Oettingen. Fahrendes Volk bietet allerlei Waren feil, zahlreiche Handwerker zeigen ihr Können, Hexen ziehen Sie in ihren Bann, Gaukler treiben Schabernack und sorgen für Kurzweil bei Jung und Alt. Durchstreifen Sie die Gassen der Fürstenstadt und tauchen Sie ein in die mittelalterliche Zeit. Lassen Sie sich auf den Bühnen am Saumarkt, bei St. Sebastian, am Marktplatz, im Gruftgarten, am Schlossplatz und im Schulgelände von Spielleuten, Akrobaten, Narren, Zauberern, Hexen und auch so manch bizarrem Geschöpf betören. Sie erleben spontane Straßenaktionen, hören mittelalterliche Musik und sehen Feuerspucker im außergewöhnlichen Flair einer historischen Kulisse.



Auch Landsknechte und Ritter auf ihren Schlachtrössern scheuen nicht den Weg nach Oettingen, um sich im Turney auf des Fürsten Grund zu messen. Bei diesem Spektakel jagen die Kontrahenten über den Turnierplatz. Umgeben von einer einzigartigen Naturtribüne, liefern sie sich furchtlose Zweikämpfe und werben um die Gunst der Besucher.



Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, denn unsere Feldlager halten so manchen Gaumenschmaus für Sie bereit.



Kommen Sie mit Ihrer Familie nach Oettingen und begleiten Sie uns auf dieser Reise in jene längst vergangenen Tage.