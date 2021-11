Kneippverein Ochsenhausen e.V. : Gutes Immunsystem – Gesund durch den Winter

Kneippverein Ochsenhausen e.V. : Gutes Immunsystem – Gesund durch den WinterVortrag nach Hildegard von Bingen : Der Darm hat eine Schlüsselrolle für unser Immunsystem. Fehlernährung und stressige Lebenshaltung haben nicht nur dazu geführt, unseren Organismus zu übersäuern und somit den Grundstock für viele Beschwerden und Erkrankungen gelegt, sondern auch unser Immunsystem angegriffen. Die Folge davon ist die rapide Zunahme von Allergien jeglicher Art und Anfälligkeiten für Erkrankungen. Hildegard von Bingen hat uns wertvolle Tipps hinterlassen, wie wir unser Immunsystem stärken können, um gegen die verschiedensten Erkrankungen gefeit zu sein. Sie lernen erprobte Rezepte für die rasche Hilfe im Alltag kennen, damit sie gesund durch die kalte Jahreszeit kommen.Termin :Mittwoch, 11.11.2021, um 19.00 Uhrim Klostercafe Ochsenhausen, Schlossbezirk 19/1Zugelassen sind laut der Coronaverordnung Menschen, die geimpft, genesen oder getestet sind bzw. bis dahin gültige Regeln .Bitte melden Sie sich zu dem Vortrag an unter 07352/9479161 oder 0160 766 38 65Nach dem Vortrag findet eine kleiner Kräuterverkauf passend zum Thema statt.Bestellungen können gerne im Vorfeld telefonisch aufgegeben werden.Über den Kneippverein Ochsenhausen e.V. (gemäß Gastgebervereinbarung)werden wieder regemäßig Vorträge nach Hildegard von Bingen angeboten,sobald die Corona Bedingungen es zulassen.Bei Fragen oder auch bei einer Interesse an einer Mitgliedschaft im Kneipp Verein wenden Sie sich gerne an :Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. Vorsitzender​Diplom-Volkswirt​Rainer SchickInternet: https://kneippvereinochsenhausenev.weebly.com