Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : weitere Kraeuterwanderung am 04.10.2020 Kräuter, Beeren und Früchte

Ochsenhausen : Krummbach |

Am 06.09.2020 hat Bernhard Allgeier eine sehr erfolgreiche Kräuterwanderung durchgeführt.

Es waren 26 Personen anwesend und diese konnten sich über einen Kurzweiligen und informativen Vortrag und eine lehrreiche Führung entlang des Krummbachs freuen.



Da der Andrang so gross war haben wir uns entschlossen eine erneute Kräuterwanderung

durchzuführen.

















Kräuterwanderung : Kräuter, Beeren und Früchte

Am 04.10.2020 von 9.30 – 12 Uhr

Bernhard Allgaier, Anmeldung: Tel. 07352 - 3731

Treffpunkt am Krummbach



Gastgeber der Veranstaltung :



Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.

Diplom-Volkswirt

​Rainer Schick

Lerchenstrasse 7

88416 Ochsenhausen