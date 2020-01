Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Vortrag mit Prof. Dr. Christian Kreiss 09.10.2020 Thema : „Wege in eine menschenwürdige Wirtschaft

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet einen Vortrag mit Professor Dr. Christian Kreiss (Hochschule Aalen) zum Thema : „Wege in eine menschenwürdige Wirtschaft und echte Demokratie“ am 09. Oktober 2020 um 18 Uhr im Adler in Ochsenhausen an.Christian Kreiss (* 1962 in München) ist ein deutscher Ökonom.Er machte machte das Abitur am Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting und studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität München.Danach war er Assistent bei Knut Borchardt und hat 1992 zum Thema Kartellpreispolitik1924-1932 in Wirtschaftsgeschichte promoviert.Er arbeitete ab 1993 bei der Commerzbank als Bankangestellter, ab 1995 im Investmentbanking bei der Bayerischen Landesbank München,ab 1998 in der Dresdner Bank Gruppe.Seit 2002 ist Kreiss Professor für Finanzierung und Wirtschaftspolitik an der Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft.2013 legte er zusammen mit Stefan Schridde eine von der Bundestagsfraktion Die Grünen in Auftrag gegebene Studie zur geplanten Obsoleszenz vor.Organisation:Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.Diplom-VolkswirtRainer SchickLerchenstrasse 788416 Ochsenhausen