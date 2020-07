Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Preisverleihung mit Vortrag und Infoveranstaltung am 17.07.2020 um 18 Uhr 45 im Adler

Der Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Arbeitskreis Biodiversität arbeitet weiter mit hoher Motivation und orientiert sich dabei an der Projektskizze "Aktiv für mehr Artenvielfalt in und um Ochsenhausen" mit 3 unterschiedlichen Phasen.Phase 1Das Projekt in Phase 1 sieht die Vernetzung ökologisch wertvoller Biotop-Flächen vor.Phase 2In dieser Phase sollen Grundstücke und Flächen von der Stadt und den umliegenden Gemeinden und auch im gesamten Kreisgebiet in das Projekt aufgenommen werden.Phase 3Private Grundstücke sollen zu Blumenwiesen und wertvollen Biotopflächen umgestaltet werden.In diesem Projekt arbeiten wir abgestimmt (ehrenamtlich) auch für die Stadtverwaltung Ochsenhausen und übernehmen Aufgaben, wobei wir das Projekt der Verwaltung auch vorgestellt und mit Ihr abgestimmt haben.Es wird nun eine interessante und erkenntnisreiche Informationsveranstaltung für die Bauhofmitarbeiter und Städtische Gärtner abgehalten, zu der der BürgermeisterDenzel sowie die Fraktionsführer als auch die Ortsvorsteher eingeladen wurden.Den Vortrag wird Franz Weiss halten. Der Titel der Veranstaltung ist : "Pflege öffentlicher Grünflächen und Förderung der Artenvielfalt"Die Veranstaltung wird am Freitag 17.07.2020 ab ca. 18 Uhr 45 stattfinden.Die Corona-Pandemie hat uns in unseren Planungen bezüglich der Kickoff Veranstaltung, als auch bei der Informationsveranstaltung immer wieder zurückgeworfen.Nun wurde mit der Geschäftsführung des Ringhotels bzw. Adlers abgesprochen, dassim Adlersaal eine solche Veranstaltung abgehalten werden kann.Es ist möglich,dass in zwei Gruppen mit jeweils 20 Personen, diese dürfen sich jedoch nicht vermischen, im Adlersaal eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann.Im ersten Teil des Abends wird die Preisübergabe der 7 Hauptgewinner unseres Preisausschreibens, das mit der Volksbank durchgeführt und beworben wurdeerfolgen. Dabei wird Franz Weiss die wichtigsten Tipps zum Anlegen einerlangjährigen Blumenwiese geben.Im zweiten Teil wird Franz Weiss die Informationsveranstaltung für den Bauhof und die Stadtgärtnerei, sowie den weiteren eingeladenen Personenkreis durchführen.Ggf. wird auch die Presse anwesend sein.Ein weiterer Teil zur Phase 2 in unserer Projektskizze ist eine Bauherrenbroschüre mit Augenmerk auf Umweltgesichtspunkten. Hierzu ist ein Entwurf für einen "Bauherren Flyer entworfen und zur Diskussion bei der Stadt gestellt worden.Diese Flyer werden wir auch in den Nachbargemeinden bzw. im gesamten Landkreiszum Einsatz bringen.Die Phase 2 unserer Projektskizze in Ochsenhausen wird damit weitergeführt aber auch weitere Projektphasen (Phase 1 (Biotopvernetzung mit fast 30 Hektar) und Phase 3 (Privatgärten und Preisausschreiben) sowie die Arbeit mit Nachbargemeinden und dem Landkreis werden nun konzentriert angegangen.Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. Vorsitzender​Diplom-Volkswirt​Rainer SchickLerchenstrasse 788416 OchsenhausenInternet: https://kneippvereinochsenhausenev.weebly.com