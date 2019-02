Kneipp-Verein Ochsenhausen : 10.tes Kräuterfest am 25.05.2019

Ochsenhausen : Kloster |

Ochsenhausen lässt Ende Mai wieder die Kräuter „waXa“



Ganz nach dem Motto „Lass waXa“ präsentiert sich die oberschwäbische Kleinstadt Ochsenhausen am Samstag, 25. Mai 2019 wieder in einem bunten, duftenden Kräutermantel. Bereits zum zehnten Mal bringt das Kräuterfest einen ‚Markt für die Sinne’ und Unterhaltung für große und kleine Gäste nach Oberschwaben.



In diesem Jahr wird dieser Markt zum ersten Mal im Konventgarten des Klosters Ochsenhausen stattfinden. Alle organisatorischen Vorarbeiten dazu wurden vom

1. Vorsitzenden des Kneipp Vereins Ochsenhausen e.V. (Rainer Schick) über längere Zeit vorbereitet und mit Herrn Moll (STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN , Klosterverwaltung Schussenried) die zukünftige Nutzung des Konventgartens für das Kräuterfest vereinbart, so dass das Kräuterfest nun in diesem sehr schönen Rahmen stattfinden kann.



Die Vielfalt der Kräuter spiegelt sich auch in der Vielfalt der Aussteller auf dem Kräutermarkt wieder. Der Veranstalter, der Kneipp-Verein Ochsenhausen e.V., hat durch ein tatkräftiges Organisationsteam unter Leitung der zweiten Vorsitzenden und Kräuterfest-Initiatorin Renate Schlegel ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert. Über 50 Aussteller konnte das Team für den Kräutermarkt gewinnen. So ist für jeden Geschmack etwas dabei: über Kräuter- und Gemüsepflanzen, Wohnaccessoires und Dekorationsideen für Außen und Innen, Gartenzubehör, natürliche Pflegeprodukte, Öle, Liköre bis hin zu zahlreichen köstlichen Spezialitäten aus Kräutern – ein wahrhaftes Paradies aus Kräutern. Ein Schwerpunkt: Gärten, in denen sich Bienen und Insekten wohlfühlen und in denen die bedrohten Tiere ein Refugium finden, mit dem sich ein Stück Natur erhalten und pflegen lässt.



Für das leibliche Wohl der Besucher wird durch eine abwechslungsreiche, kulinarische Verpflegung mit verschiedenen Gerichten und Erfrischungsgetränken aus der Kräuterküche gesorgt. In diesem Jahr wird die Organisation und die Bewirtung im Versorgungszelt

federführend durch den Trachtenverein Biberach in Zusammenarbeit mit Helfern der Kolpingjugend sowie Helfern des Kneipp-Verein Ochsenhausen e.V. durchgeführt.



Darüber hinaus bietet ein musikalisches Rahmenprogramm Unterhaltung für die Gäste. Der Ochsenhausener Kabarettist und Lyriker Franz Oxi Baur präsentiert unterhaltsame Ausschnitte aus seinem Theaterprogramm.



Im Klosterberreich wird es erneut interessante Vorträge rund um das Thema Kräuter geben. Dabei wird besonders auf deren Bedeutung für die Gesundheit sowie als Heilmittel und Zutat für die Küche eingegangen. Wer die heimische Kräutervielfalt hautnah kennenlernen möchte, kann an der beliebten Kräuterwanderung teilnehmen.