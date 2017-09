Obertshausen : atelier im garten |

Liebe Kunstfreunde,

wie auch in den vergangenen Jahren gibt es diesem Jahr im Rahmen des "Kultusommer Südhessen" wieder die "Tage der offenen Ateliers" ich freue mich, dass ich auch in diesem Jahr mit dabei bin und mein Atelier wieder für sie öffen kann.

Das Atelier ist geöffnet:



Samstag, 16.09.2017 von 15.00 – 18.00 Uhr (nicht persönlich anwesend)



Sonntag, 17.09.2017 von 14.00 – 18.oo Uhr (persönlich anwesend)



Da sich in diesem Jahr leider eine Terminüberschneidung ergeben hat, werde ich nur am 17.09. persönlich im Atelier sein können. da ich am 16.09. meine Selbsthilfegruppe in Offenbach auf dem Selbsthilfegruppentag vertrete.



Mit besten Grüßen aus O-Hausen

Jörg Engelhardt