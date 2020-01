Marcus Ehning gewinnt Championat von Leipzig .

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Auf dem 17-jährigen Fuchswallach Pret A Tout gewann der Reiter das Stechen fehlerfrei in einer Zeit unter 35 Sekunden.Für seinen Sieg bekam der Reiter ein Auto der Marke Landrover und ein Preisgeld von 38000 Euro .Natürlich gab es alles was man für ein Pferd kaufen kann und nicht nur für das Pferd auch für den Besitzer .Von Traktor über Zaunzeug ,Transporter und Whirlpool wurde alles für den Pferdefan angeboten.Wie immer waren die jungen Damen begeistert und ließen so manchen Euro über die Verkaufstheke gehen .Auch die Herren standen vor mancher modernen Technik und fachsimpelten .Viele Vorführungen rundet das Geschehen ab .Das Springreiten war natürlich der Höhepunkt des Tages .Im Stechen von 8 Paaren gewann Marcus Ehning auf Pret A Tout mit einen riskanten Ritt das Championat .