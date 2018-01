Hundeschlittenrennen in Pullman City Harz war angesagt .Zahlreiche Fans dieser Sportart waren gekommen um die unterschiedlichsten Gespanne auf der Jagt nach der besten Zeit zu bewundern .Vierer ,Sechser und natürlich die Königsdisziplin die Achter Gespannen jagten durch dem Matsch . Bei leichten Minusgraden und etwas Wind waren die Bedingungen doch nicht so schlecht wie ich vorher gedacht hatte .Für die Gespannfahrer sah es logischerweise nicht so prickelt aus .Nach der gefahrener Strecken sahen sie eher aus wie Motocrossfahrer die durch dem Schlamm gerast waren . Was der Motivation keinen Abbruch tat .Auf dem Parkplatz bot eine Firma einen " Zwiesel " an mit dem der Gewillte für 10 Euro auf den abgesperrten Parkplatz eine Runde drehen konnte .Ohne Fahrerlaubnis war eine Testfahrt natürlich nicht möglich .