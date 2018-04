Hoffest und Reitturnier in Wollersleben

2. Thüringer Hallenmeisterschaft im SpringenAm Wochenende war es wieder soweit. In Wollersleben fand eines der größten Events in den kleinen Dorf statt .An allen drei Tagen kamen die Besucher und Pferdefreunde in Scharen auf das Reitgelände.Es wurde einiges geboten .Feuerwehr Pulling ,Kinderschminken ,Bullriding , Kunst @ Kreativmarkt und natürlich Springreiten .Am Sonntag musste der Parkplatz erweitert werden um den Besucherandrang gerecht zu werden .Der Pferdefreund konnte sich an gute und spannenden Wettkämpfen erfreuen .In der Klasse S* kam es dann auch noch zum Stechen das der einheimische Gordon Schultz (RC Wollersleben e.V) in 34.76 Sekunden gewann .Dies wurde mit tosenden Applaus bedacht .