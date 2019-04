HOFFEST & REITTURNIER 2019 in Wollersleben

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Sieben Teams schafften es ins Finale .Wie immer eine spannende Sache .Die Zeit war knapp und die Hindernisse hoch .Auf dem engen Parcour war Schnelligkeit und Wendigkeit für Pferd und Reiter gefragt.Nur ein Team schaffte es Fehlerlos zu bleiben und somit den Sieg einzufahren .Platz 1 : Wieckert Anne mit Cass Quentino in 43,63 Sek. 0 FehlerpunktePlatz 2 : Schulz Gordon mit Lamia S in 39,79 Sek 4 FehlerpunktePlatz 3 : Schmidt Jens mit Chamberian 54 in 42, 50 Sek 4 FehlerpunkteTrotz des bescheidenen Wetters war das Hoffest in den drei Tagen gut besucht .Der Veranstalter zeigte sich zufrieden mit der Besucherzahl und den Ablauf des Festes .