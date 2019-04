49. ADAC Roland - Rallye vom Nordhäuser MSC e.V.

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



94 Teams hatte sich für die 6 Wertungsprüfungen gemeldet .Start war wie immer auf dem Petersberg mitten im Nordhausen .1. und 4. Prüfung die Stecke um die Apostelbrücke bei Elende.2. und 5. Prüfung eine Strecke bei Werther und Steinbrücken . ( Schotterstrecke )3. und 6. Im Gehege von Nordhausen .Logischerweise war im Gehege und Umgebung die meisten Zuschauer .Trotz Schneefall und ungemütlichen Temperaturen kamen erstaunlich viele Zuschauer an die Strecken .Für uns Fotografen war es nicht ganz so ideal . Es war nicht feucht genug , keine Pfützen auf der Strecken .Oder das genaue Gegenteil, zu feucht , dadurch keine Staubwolken .An der einen Stelle knallte ein Team gegen einen Baum , ohne das den Fahren was passierte . Viele Ausfälle wurden gemeldet .Kurz nach 17.00 Uhr kam es zu einer Zwangspause . Ein schwerer Verkehrsunfall in der Nähe der Rennstrecke . Die Feuerwehr wurde kurzzeitig abgezogen .Ohne Sicherungskräfte natürlich kein Rennen .