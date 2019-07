11. August findet der 7. ICAN in Nordhausen﻿ statt

Die nationale Triathlon-Spitze ist wieder am Start .Unter anderem starten Per van Vlerken,Lokalmatador Peter Seidel und Philipp Mock aus Eschwege .ICAN 64 über die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer LaufenPressemitteilungZeitplan Nordhäuser Triathlon-Wochenende 2019Freitag, 09.08.201917:00 Uhr – 18:00 Uhr Meldebüro (Scheunenhof, Uthleber Str.24, 99734 Ndh.)Samstag, 10.08.201911:00 Uhr – 18:00 Uhr Meldebüro (Scheunenhof)13:35 Uhr – 17:10 Uhr Scheunenhof-Triathlon (www.scheunenhof-triathlon.de)13:35 Uhr. Firmentriathlon mit Einsteiger-Staffeln (0,4-10-2,5)13:40 Uhr Einsteiger-Triathlon (0,4-10-2,5) – Alter: ab 12 Jahre13:50 Uhr Sprint-Triathlon (0,75-20-5) – Alter: ab 16 Jahre15:30 Uhr Schüler B (0,2-5-1) – Alter: 10/11 Jahre16:10 Uhr Schüler C mnl. (0,1-3-0,4) – Alter: 8/9 Jahre16:30 Uhr Schüler C wbl. (0,1-3-0,4) – Alter: 8/9 Jahre 16:50 Uhr Schüler D (0,05-1-0,2) – Alter: 6/7 Jahre17:10 Uhr Bambinilauf (300m) – Alter: 3 bis 6 Jahre17:30 Uhr – 20:00 Uhr Check-In ICAN Nordhausen (Scheunenhof) 18:00 Uhr – 20:30 Uhr Pastaparty (Scheunenhof)Sonntag, 11.08.201908:00 Uhr – 15:00 Uhr ICAN Nordhausen (www.icantriathlonnordhausen.com)08:00 Uhr Start HALF-ICAN Nordhausen (1,9-90-21)08:10 Uhr Start ICAN64 (1-53-10)10:20 Uhr Zieleinlauf Sieger ICAN 64 Nordhausen (Theater Nordhausen) 10:40 Uhr Zieleinlauf Siegerin ICAN 64 Nordhausen (Theater Nordhausen) 11:50 Uhr Zieleinlauf Sieger HALF-ICAN Nordhausen (Theater Nordhausen) 12:30 Uhr Zieleinlauf Siegerin HALF-ICAN Nordhausen (Theater Nordhausen) 15:00 Uhr Siegerehrung (Theater Nordhausen)Website: www.triathlon-nordhausen.deE-Mail: presse@triathlon-nordhausen.de Bearbeitet von: Johann Reinhardt | Datum: 17. Juli 2019