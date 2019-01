Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Viele Anregungen wurden wieder gegeben um sein Gefährt auf zu motzen .Dazu die Drift Show auf dem Außengelände .Zwischen durch einige Erklärungen von Fachleuten , was man selber machen kann und von was man auf jeden Fall die Finger lassen soll .Ein wenig Erotik und viel laute Musik , was mir fast zu laut war , gehört natürlich auch dazu .Wie immer eine sehr bunte Veranstaltung auf dem Erfurter Messegelände .