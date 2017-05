Radeln für die Krebsforschung

Heute kamen gegen 16.00 die ersten Radler , der „BIG Challenge e.V.“ am Nordhäuser Rathaus an .Ihre Tour geht vom Amsterdam bis Berlin über mehrere Stationen natürlich .Heute war Nordhausen das Ziel . Gestartet waren gut 30 Radler in verschieden Leistungsgruppen von Göttingen aus .Ja was ist nun der Verein „BIG Challenge e.V.“ . Es ist ein Verein der sich dem Kampf gegen den Krebs auf die Fahne geschrieben hat . Gegründet wurde er 2013 durch eine Gruppe von Landwirten .Auf den Strecken und Zwischenstopps werden Spenden für ausgesuchte Projekte der Deutschen Krebshilfe e.V. gesammelt und zu 100 % gespendet .Diese Jahr kommt das Geld der Metastasen Forschung zu Gute . Über die vergangen Jahre konnten schon über 600.000 Euro an Spenden eingesammelt werden .Es gibt immer ein kleines Rahmenprogramm am Zielort .Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt .Am Rathaus stand ein Schweinemobil mit dem Motto „ Erleben Sie die moderne Schweinehaltung „ . Ja vier glückliche Schweine mit künstlichen Sonnenblumen waren zu sehen . Es gab eine Wasserstation und Futtertrog mit einer Art Selbstbedienung für das glückliche Vieh.Handys für das glückliche Vieh habe ich aber nicht gesehen .Was glücklich Schweine mit Krebs zu tun haben soll , erschloss sich mir nicht sofort .Aber ich denke wer sich gesund ernährt bei dem wird die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken geringer sein . Bewegung und Sport ist natürlich auch wichtig für unsere Gesundheit .Frau van Asten , von der Nordhäuser Firma Van Asten Tierzucht Nordhausen GmbH & Co. KG ,übergab einen Scheck in Höhe von 1000 Euro .Auch die Interessengemeinschaft der Schweinehalter in Thüringen e.V. Waltershausen überreichten auch einen Scheck von 1000 Euro für diese schöne Sache .Wünschen wir den Verein noch viel Glück beim Einsammeln der Spendengeldern und unfallfreie Fahrt .Peter Blei