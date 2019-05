Viele neue Modelle beim Autofrühling in Sondershausen .Vorrallen der neue ŠKODA Scala interessierte mich .Herr Alexander Zwinger vom Autohaus Liebe erzählte mir einiges über das Auto .Aber es ist wie immer ,jeder muß sich selber einen Eindruck von dem Auto machen . Im Herbst gibt es noch einen kleine SUV von Skoda und der Superb kommt in einer neuen Version auf dem Markt .Ganz in der Nähe stand der Lada Niva dem ich mir kurz ansah . Was mir auffiel das Reserverad unter der Motorhaube und sonst die robuste Technik .Wenn ich mich nicht versehen habe war nur ein Auto mit E- Antrieb auf dem Markt .Suzuki mit dem neuen Jimny war vertreten und natürlich Opel,Ford u.v.m.Der Jimny ist wohl auch ein Auto mehr für das anspruchsvolles Gelände .Einige Gäste waren wohl nur gekommen um die musikalischen Darbietungen zu genießen .