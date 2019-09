1. Aktionstag für chronisch Schmerz kranke Menschen in Bleicherode Helios Klinik

Am Mittwoch war ein interessanter Vortrag für dem Kampf gegen Dauerschmerzen in der Helios Klinik in Bleicherode.In der Klinik gibt es ein Schmerztherapie Zentrum für die Behandlung von chronischer Schmerzen . Viele Besucher waren gekommen um sich die Vorträge der zwei Speziallisten anzuhören und Fragen zustellen .Auf viele Fragen konnte natürlich nicht speziell eingegangen werden , das hätte den Rahmen der Veranstaltung gesprengt .Es wurde der Weg bis zur stationären Behandlung erläutert .Man wolle keine radikalen Behandlungen mit sehr starken Schmerzmittel und mit den verbundenen Nebenwirkungen .Ursachenbekämpfung und eine multiple Bekämpfung der schon jahrelangen anhaltenden gesundheitlichen Einschränkungen .Die Wahrnehmung der Scherzen und das Zusammenspiel von Körper und Geist ist eine wichtige Rolle bei der Behandlung .Physiotherapie und Gruppengespräche gehören auch zu den Behandlungsansätzen .Der Patient soll erkennen das er nicht allein mit körperlichen Problemen dasteht .Sich zurückziehen und gesellschaftliche Kontakte abbrechen ist ein sehr beliebter aber komplett falscher Weg .Wer sich in der Klinik behandeln lassen will dem stehen sehr schöne Einzel-oder Doppelzimmer zu Verfügung .Auf dem Weg aus der Klinik wagte ich ich einen Blick aus dem Fenster (s. Bild )