Unterwegs Richtung Steigertal

Gestern gegen 18.00 Uhr machte ich mich mit dem Auto auf Richtung Steigertal.Das Auto auf den Wanderparkplatz gestellt ,Kamera und Drohne geschnappt und los gings.Nur ein paar Menschen, natürlich mit Hund, habe ich getroffen .Da ich ja die Drohne starten wollte, war es gut so.Die Software überprüft, ob man da starten kann und schon ging es in die Luft.In Richtung Harz sah man in weiter Ferne die Burgruine Ebersburg bei Herrmannsacker.Der Raps fängt langsam an zu blühen und wenn alles gelb ist, werde ich nochmal hinfahren.