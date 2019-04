Unterwegs im Vorharz

Heute zum Sonntag wollte ich unbedingt noch mal raus .Das Wetter war erstaunlich gut .Von einen kleinen Parkplatz in der nähe vom Wald begab ich mich in Richtung Sägemühle .An der Stelle war ich gut zwei Jahre nicht .Es wurden neue Brücken gebaut und einen guten Radweg hat man errichtet .Gleich in der Nähe vom Parkplatzes waren jetzt deutlich mehr Hochlandrinder auf der Wiese .Auch ein paar Jungtieren liefen herum .Auf dem Weg zur Sägemühle habe ich nicht eine Biene gesehen .Ein paar Schmetterlinge aber auch nicht gerade viele .