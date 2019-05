Heute war schönes Wetter und ich wollte ein wenig raus .Mein Auto mußte ich auch umsetzen , weil der Jahrmarkt kommt und der Parkplatz zwei Wochen blockiert ist .Also Kamera eingepackt und Richtung Harz gefahren .An einen Baum summte es leise und tatsächlich waren einige Bienen zu sehen . Nicht viele und nur an einem Baum . Sonst wie immer wenig Insekten und nur ein paar Schmetterlinge .