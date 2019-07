Die Projektgruppe Kinder- und Jugendstadtrat startete ein Projektgegen den Rückgang der Artenvielfalt in Nordhausen .In der Rautenstrasse wurden verschiedene Objekte aufgestellt .Erst eins dann noch zwei in der Nähe des St. Jakop-Hauses .Das Erste steht schon in voller Blüte und lockt Insekten an .Die Pflegepatenschaft hat das St.Jakop-Haus übernommen .Ein Viertes einsteht zu Zeit in der Bahnhofsstraße .