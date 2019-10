Tausende Fische verrecken ! Haben die Fische keine Lobby ?

Am Stausee Kelbra wird wie jedes Jahr das Wasser für die Kraniche abgelassen .Für die Einen ist es immer noch zu wenig Wasser was abgelassen wird und für die Andere viel zu viel .Fakt ist das jetzt tausende Fische sterben .Sind die Kraniche soviel mehr wert als die Fische ?Warum werden die Fische nicht umgesetzt oder zurück gesetzt ?Am Abend wollte ich noch mal nach den Vögeln schauen ,An einer Stelle sah ich nur hunderte Möwen die um eine bestimmte Stelle kreisten .Ein Ehepaar aus dem Mansfelder Land kam auf mich zu und erzählte mir das dort sehr viele Fische sterben .Gemeinsam gingen wir an die Stelle , wo immer das Wasser reguliert wird .Da sah ich die vielen Fische im Todeskampf .Die Möwen bedienten sich wie im Rausch .Auf dem Wiesen in der Nähe lagen auch Fische die den Vögeln wohl aus dem Schnabel gefallen sind .Warum werden Tiere für andere Tiere geopfert oder sehe ich das falsch ?Leider waren sie Lichtverhältnisse schwierig und meine lichtstarke Kamera hatte ich nicht mit .Ein Bewohner aus dem Nachbarort erzählte mir, das dieses Phänomen auch schon im Hitzesommer 2018 aufgetreten ist .Jetzt nochmal die Frage . "Sind die Kraniche mehr wert als die aber tausende Fische ?"