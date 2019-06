Röstesee ,mein ehemaliger Badesee

In diesen See habe ich mir das Schwimmen beigebracht .Viele schöne Abende haben wir da erlebt .Sprungbretter gebaut und auch mal Schwarzgeangelt .Der Wasserstand wird anscheinend von Jahr zu Jahr niedriger .Als ich Kind war , lag der Wasserpegel bestimmt zwei - drei Meter höher und so war auch eine größere Fläche zum Baden da .Es gab mal eine Zeit da wurde das Baden verboten , weil man in Klettenberg ein Bad gebaut hat .Mein Vater, ich und eine Frau mit Rückenleiden sind trotzdem baden gegangen .Die Frau hat mehrfach das Wasser untersuchen lassen und es war einfach nur gut !!Das Badeverbot war politisch gewollt und wurde dann wieder aufgehoben .Wir hatten aber keine großen Schwierigkeiten dadurch .Es sollten alle in das neue Bad nach fahren Klettenberg .Der andere See ist der Milchsee ganz in der Nähe .Bei einigen Fotos zieht man im Hintergrund Liebenrode , da bin ich groß geworden .