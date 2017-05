Erstaunliche Beobachtung

Beim Autofrühling auf dem Petersberg in Nordhausen fotografierte ich mehrere Seifenblasen .Soweit so gut . Bei der Bearbeitung stellte ich folgendes Phänomen fest .Auf der eine Seite der Seifenblase sah man den Petriturm aufrecht und auf der einen Seite genau das Gegenteil .Das machte nicht nur mich stutzig .Was folgt waren Experimente mit Seifenblasen und siehe da das gleiche Ergebnis .Am Freitagabend diskutierten wir den Sachverhalt in einer etwas größeren Runde .Ein Maler aus NDH war sagen wir war begeistert von der Tatsache .Eine Lösung für diese schönen Effekt fanden wir nicht .Es kann doch nur was mit der Optik zu tun haben .Schön das es solche Sachen einfach gibt ohne das es den Menschen aufgefallen ist . Die Natur hält bestimmt noch einige Überraschungen für uns bereit .Finde ich Peter Blei .