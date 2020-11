Gestern Nachmittag hebe ich einen Bummel durch die Stadt gemacht .In der Altstadt kamen auf einmal ein Entenpaar gemütlich an gewatschelt .Überhaupt nicht scheu .Handy raus geholt und fotografiert .Ein Bekannter schrieb mir , es könnten Warzenenten sein .Im Netz nachgeschaut und es könnte sein .Was meint Ihr .Schönen Sonntag .