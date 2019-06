Ich musste gestern zu einer Besprechung für einen Fototermin in das Hotel Kalkhütte .Dieses Hotel liegt mitten im Wald etwas abseits .Auf dem Weg dorthin viel mir ein das auf der rechten Seite zwei Teiche sind und an einen Teich ist ein kleines Haus .Nach der Besprechung habe ich dort angehalten und ein paar Schnappschüsse gemacht .In einen Teich sind so rosa Gewächse im Wasser .Was das ist, ist mir momentan nicht ganz klar .