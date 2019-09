Nach dem Lärm an der Motocross Strecke in Hamma bin ich noch mal an den naheliegenden Stausee gefahren um ein wenig die Ruhe zu genießen .Und siehe da es kamen tatsächlich schon Kraniche um hier zu rasten und sich zu stärken .Natürlich sind auch genügend andere Vögel am Stausee .Ich blieb bis zum Sonnenuntergang , aber es kamen keine weiteren Vögel .