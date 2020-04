Ich stamme aus Liebenrode ein kleiner Ort in Westthüringen und dort ist der Wiesenteich .Am Wiesenteich wuchsen in meiner Kindheit sehr viele Himmelschlüsselchen .Ein paar habe ich gefunden . Nicht mehr so wie es in meiner Kindheit war . Das wir aber der Trockenheit der letzten Jahre geschuldet sein . Überall sind vertrocknete Bäume und auch umgestürzte . Ein trauriger Anblick muß ich schon sagen .Die Zeit hat sich natürlich deutlich sichtbar geändert , schade !