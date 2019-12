Bevor ich mich in das Getümmel auf dem Weihnachtsmarkt gestürzt habe ,bin ich noch mal in die Ruhe abgetaucht .Die Kiesteiche in Bielen waren mein Ziel .Dort gibt es eine kleine Insel mit sehr vielen Kormoranen und anderen Vögeln .Die Insel ist ganz schön weit weg vom Ufer , aber durch das Tele geht es halbwegs .