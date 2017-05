Weinfest an Samstagabend .

Das Wetter spielte mit und die Gäste kamen zahlreich .Die Band tat das Ihrige um die Stimmung hoch zu halten .Rock & Roll war angesagt . Dieses mal ließen sich die Nordhäuser nicht solange bitte um das Tanzbein zu schwingen .In den Pausen tat der Discjockey genau das Richtige und spielte Stimmungsmusik der altbekannten Sorte was der Stimmung doch noch mal einen deutlichen Schub gab . Ob diese Musik einen gefällt oder nicht zum tanzen war sie wohl das Richtige . Beim Sirtaki verrenkten sich doch Einige fast die Beine . Ob das an der schnellen Musik oder am alkoholische Pegel lag spielte wohl keine Rolle .Die Menschen hatten einfach Spaß .