Weihnachtsmarkt Stollberg/ Harz

Am Sonntag machte ich mich auf dem Weg nach Stollberg .Der Weihnachtsmarkt war mein Ziel .Auf dem Weg dahin kamen mir viele Autos entgegen .Oh seht gut , dachte ich bei mir , dann wird es wohl nicht ganz so voll sein .Falsch gedacht , wie sich wenig später herausstellen sollte .Nach einer gefühlten Ewigkeit und drei Runden durch die kleine Stadt , hatte ich einen Parkplatz erbeutet .Der Markt war natürlich komplett überlaufen . Ein abwechslungsreiches Programm unterhielt die vielen Besucher . Gegen 16.00 Uhr wurde das kleine Hexenhäuschen von der Bühne getragen und die vielen Kinder konnten sich bedienen . Gesponsert wurde diese Süßigkeitwieder von der Firma " Friwi " aus Stollberg .Wieder einmal waren sich einiger Erwachsene der Tatsache nicht bewußt , dass erst die Kinder naschen durften . Der Sprecher auf der Bühne mahnte das mehrmals an .Viele Nordhäuser traf ich in der kleinen Harzstadt . An den Kennzeichen auf dem Parkplätzen sah man aus welchen Regionen die Besucher angereist waren .Von Leipzig bis Herzberg und aus vielen anderen Städten hatte man sich auf dem Weg gemacht um die schöne Stimmung hier zu genießen .