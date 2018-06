Was für ein ungewöhnlicher Abschluß beim Rolandsfest 2018 .

Die Rolandgruppe übergab den Schlüssel wieder an den OB machte wieder ihre Witzchen .Das Publikum begeistert so wie immer und dann gingen die Meisten nach Hause .Aber nicht 2018 !! Die Gruppe Tänzchentee brachte die Menschen nicht nur zum Verweilen sonder auch noch fast in Ekstase . Mit vielen bekannten Schlagerhit´s und ein paar Sondereinlagen , wie " Der kleine Trompeter " begeisterten sie das Publikum von Minute zur Minute mehr . Ich persönlich kann mich nicht erinnern das am Sonntagabend so viele Menschen bis zum Schluß geblieben sind !!Die Gruppe Tänzchentee kommt ursprünglich aus Bernburg .Die Gruppe begann mit viel Klamauk und Showeinlagen zu experimentieren .Der Erfolg blieb leider aus und man trennte sich ohne den Kontakt abzubrechen .!997 begann man einen Neustart als Duo und schaffte es sogar in das lokale Radio.Im Jahr 2000 wurde das Gesangsduo zum Bernburger Weinfest eingeladen und von da an ging es bergauf . Die Band fand wieder zusammen .2009 verließ der Frontmann , das Aushängeschild der Band , die Musikgruppe , was natürlich nicht ohne Folgen blieb .Es wurden einige Sänger ausprobiert bis man schließlich Berliner Flitzpiepe Sascha Pries in die Band aufnahm .Das Konzept wurde über die Jahre leicht geändert und führte schließlich zum heutigen Stil und Erfolg der Gruppe.