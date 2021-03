Vorbereitung zum Umzug der Stabkirche

Die Kirche zieht nach vielen jahrelangen Beschädigungen nun in die Nähe des Bahnhofes in Stiege um. Die 116 Jahre alte Kirche, die in einer Art Fertigteilhaus gebaut wurde, soll zerlegt werden und dann in Stiege wieder neu aufgebaut werden.Wenn alles klappt, soll am 12. September das Grundgerüst stehen.Auch die Vorbereitungsarbeiten am neuen Standort in Stiege sind in vollen Gange.Drei Arbeiter einer Gerüstbaufirma haben alle Hände voll zu tun.Die 23 Meter lange und 11 Meter breite Kirche bietet 100 Sitzplätze und soll sich zu einem Tourismusmagnet in Stiege entwickeln .