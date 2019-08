US Car-Treffen in der Westernstadt Pullman City

Am Wochenende trafen sich wieder viele Fans der amerikanischen Autos .Als ich Richtung Parkplatz abbog ,bekam ich erst mal einen Schreck .Wo willst du denn da noch parken ? Nach kurzer Zeit fand ich doch noch eine Lücke zwischen den vielen Autos .Western Fans plus die Fans dieser Autos bevölkerten die kleine Westernstadt .Auch bei der Veranstaltung zeigte sich die große Trockenheit .Auf dem meisten Autos war leider ein dicke Staubschicht .So wirkten die Autos nicht ganz so prächtig , was aber kaum einen zu stören schien .Einig Autos wurden einzeln vorgestellt .Die Besitzer erklärten warum sie gerade dieses Auto gekauft haben .Was verändert wurde und wieviel Arbeit sie sie die Autos investiert haben .Auch einige " Boss Hoss " Motorräder waren zu sehen .Für 10 € konnte der Besucher mitfahren . Die Gelder wurden für einen guten Zweck gesammelt .