Sonnenschein und Osterfeuer.

Geht das ?Ja , in Bielen . Bei herrlichen Sonnenschein und etwas böigen Wind wurde am Sonntagabend gegen 18.30 das traditionelle Osterfeuer angezündet .Den vielen Kinder war es egal und die dazugehörigen Eltern konnten problemlos ihre Kinder beobachten . Es war ja taghell .Das Fest war gut besucht . Auch zahlreiche Nordhäuser hatten den Weg bis nach Bielen auf sich genommen um die Atmosphäre die solche Feuer versprühen zu genießen .Leider gibt es , ja soweit mir bekannt ist , dieses Jahr ein Solches nicht in Nordhausen . Aufgefallen ist mir ,dass Einige zur Selbstversorgung gegriffen haben .Ob das so einen Fest dienlich ist sollte bezweifelt werden .Sei es wie es sei , am Bierwagen kam es trotzdem zu Schlangenbildung .Die Besucher genossen den Abend der trotz aller negativen Wettervorhersagungentrocken und angenehm ablief .