Schloß Kropstädt

Auf dem heutigen Gelände wurde 1150 eine Wasserburg errichtet .Die Burgbesitzer waren für ihr Jahrzehnte langes Raubrittertum berüchtigt .1358 reichte es den Bürgern der nahen Stadt Wittenberge . Die Burg wurde erstürmt und zerstört .Erst Mitte des 16. Jahrhundert wurde das Schloß neu errichtet .Später wieder vernachlässigt und dann 1842 abgerissen .Nur ein paar Jahre später wurde das jetzige Schloß an gleicher Steller neuerrichtet .Ab 1945 enteignet und als Kinderheim genutzt .Später zum Mütter- und Säuglingsheim umfunktioniert .Ein Anwohner erzählte das es auch Entbindungsstadtion gegeben haben soll .1991 war dann mit dieser speziellen Nutzung Schluß .Nach der Wende mehre Nutzungen u.a. Bildungszentrum .Bis heute ist es ein Hotel das aber den Betrieb Ende letzten Jahres eingestellt hat .Man erzählt einer der beiden Eigentümer hat wohl sich aus dem Geschäft zurückgezogen .Im Frühjahr wurde Feuerwehr gerufen um in das Schloß zukommen und einen entstehende Wasserschaden zu stoppen .Am Schloß selber ist eine schöne Parkanlage mit seltenen Bäumen .Erstaunlicherweise macht sie einen sehr gepflegten Eindruck .In einigen Reiseportalen steht es auf den ersten Blick noch zur Buchung bereit .Es wird mit sehr schönen 13 Zimmer beworben .Man wird sehen wie es sich weiter entwickelt .