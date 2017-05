Schloß Burgkemnitz ein Märchenschloß erwach

Bei einen Besuch des von Außen doch noch erstaunlich gut wirkenden Schlosses hatten wir Glück .Ein Mann beobachtete uns , wie wir interessiert und wohl sehr genau versuchten detailreiche Fotos zu erstellen . Er lud uns kurzerhand ein , zu einer persönlichen Schlossführung .Er erzählte uns von seinen Träumen und von den Sachen die er wirklich realisieren wird .Natürlich räumte der Herr auch viele Überraschungen ein auf die er lieber verzichtet hätte.Ein großes Problem ist die Feuchtigkeit die durch den jahrelangen Leerstand ( rund 13 Jahre dauerte der Leerstand ) sich ergeben haben .Feuchtigkeit breitet sich aus und es bildet sich Schimmel und Schwamm der auf den ersten Blick nicht zu sehen war . Das dadurch Extrakosten entstehen sollte jeden klar sein .Auch ein Rückbau von Elementen, die zu DDR-Zeiten eingebaut wurden ist geplant .Wie zum Beispiel die Terrazzoplatten vor der großen Treppe .In seiner Stimme klang sehr viel Euphorie und sagen wir mal Unternehmer Geist .Einiger Sache die zum Schloss gehörten konnte er zurück organisieren .Stellt sich die Frage : "Was will man mit so einen großen Gebäude" .Es soll eine Bildungsakademie mit Übernachtungsmöglichkeiten für Führungskräfte entstehen .Hochzeiten und natürlich Führungen sind als Weiteres geplant .Im Erdgeschoss des linken Flügels soll es Gastronomie geben , verriet er uns noch zum Schluss .Nach der Führung bedankten wir uns selbstverständlich und wünschten viel Erfolg bei der Umsetzung seiner Vorstellungen .Wie sich herausstellte , war es der neue Schlossherr auf Schloss Burgkemnitz der uns durch die alt ehrenwerte Räume führte .Jahre lang wurde nach einen Käufer gesucht , doch es schien wohl fast aussichtslos . Im Jahr 2015 kam Bewegung in die Sache . Es gab mehre Kaufinteressierte .Der Kreistag Anhalt-Bitterfeld musste den Verkauf von Schloss Burgkemnitz noch zustimmen , was er dann in einer nichtöffentlichen Sitzung tat .Eine Familie aus dem Leipzig kam den Zuschlag und kaufte später das Schloss .Der neue Eigentümer will in den nächsten Jahren rund 6 Millionen Euro investieren .Im 17 Jahrhundert begann der Bau des Schlosses .Es entstand eine barocke Dreiflügelanlage mit hohem WalmdachBodo Freiherr von Bodenhausen ließ das Schloss im 18/19 Jahrhundert umbauen .1869/70 wurde das Schloss im Stil der Neorenaissance umgestaltet .Nach dem Krieg war kurz die Rote Armee stationiert .Danach Erholungsheim der Farbenfabrik.Und später wird es zur Parteischule umfunktioniert .Ab der Wende nutzte die Caritas das Gebäude als ein Wohn- und Pflegeheim für geistig Behinderte .Nach dem Umzug in eine neues Gebäude ganz in der Nähe stand das schöne Gebäude leer .Herzlichen Dank an den neuen Besitzer für die Fotogenehmigung und die Führung .Peter Blei .