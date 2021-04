Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wenn die Temperaturen wieder stimmen lässt sich natürlich die Natur nicht aufhalten.Heute am frühen Abend waren nur laute Jugendlich auf dem Gelände.So weit ich es einschätzen konnte war es aber so weit ruhig und nichts wurde zerstört!Es ist und bleibt ein Ort, mitten in Nordhausen zum Entspannen, wenn in der nahen Zukunft wieder alles grün wird um so besser.