Ostersonntag in Neustadt / Harz

" Alfons Solo " machte Musik und viele Menschen verweilten am Fuße der Burgruine Hohenstein . Einige Mutige setzen sich sogar in die Ruderboote .Bei Kaffee,Kuchen,Bratwurst und natürlich Bier ließen es die Besucher gut gehen .Viele gingen auch spazieren und lauschte nur kurz der Musik .Die Kinder konnte sich auf dem Spielplatz und einigen Sportgeräten austoben .Ich entschloß mich für einen Rundgang durch den kleinen Ort .Die Türen der Kirche waren geöffnet und so begab ich mich in das Gebäude um ein paar schöne Fotos im Inneren zu machen .Am Gondelteich wieder angekommen machte ich noch ein paar Fotos von der Wasserfontäne in verschiedenen Einstellungen .