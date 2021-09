Neustädter Schloss

Zum Tag des offenen Denkmals öffnete sich die Türen.Das neue Schloss wurde von 1735 bis 1743 erbaut.Nicht nur das Hauptgebäude entstand in dieser Zeit, auch mehrere Nebengebäude.Der Graf Stolberg zu Stolberg nutzte die Gebäude als Sommerresidenz.Um 1821 wurde die Parkanlage angelegt.1945 wurde der Graf enteignet und ein Teil der Gebäude zerstört.Grundlage der Sprengung war der Befehl " SMAD 209 ".SMAD = Sowjetischen Militäradministration in Deutschland.209 = Enteignung ihrer Besitzer im Zuge der Bodenreform.Danach begann eine wechselvolle Geschichte.1947 Kindergärtnerinschule1952-1967 Institut für Lehrerbildung1964- 1984 Grundschule1985 LeerstandEines der Nebengebäude war das Verwalterhaus, das saniert wurde und jetzt als Haus des Gastes und Naturparkverwaltung genutzt wird.Die Sanierung des Schlosses ist erst am Anfang und wird noch eine Weile dauern.Wenn die Sanierung abgeschlossen ist, werden dann drei Ebenen nutzbar sein.