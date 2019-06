Meine ehemalige Schule in Klettenberg ist bald Geschichte

Heute zum Sonntag fuhr ich in den kleinen Ort um die ehemaligen Gemälde zu fotografieren . Die Schule war wegen Wind und Regen verkleidet wurden und die Bilder verschwanden .Jetzt sind sie kurz sichtbar bevor sie für immer verschwinden .Wenn ich so nachdenke sind wir 4 - 5 Klasse in die neue Schule gezogen .1968 wurde die Schule eröffnet .Sie war modern eingerichtet mit technischen Kabinetten für Chemie und Physik .Sie kam uns als Schüler sehr groß vor mit den langen Gängen .Im Keller war unter anderen die Schulküche mit Speiseraum und den nicht immer freundlichen Hausmeister .1,6 Millionen DDR-Mark hat die Schule damals gekostet .Bis 1974 Jahr war ich an der Schule , meistens mit guten Erinnerungen .In ein paar Wochen ist nur noch die Erinnerung da und die letzten Fotos .Viele ehemalige Lehrer werden wohl auch viele gute Erinnerungen an die damals nagelneue und moderne Schule haben .Der Abriß kostet übrigens 270.000 Euro .