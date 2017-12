Lost Place Kriche in Meilendorf

Mitten im Dorf steht eine verfallene Kirche .Auf Nachfrage bei einer Rentner Weihnachtsfeier bekamen wir nur wenig Wissen-wertes.Der jetzige Zustand der Kirche ist schon seit 1872 so .Am Endes Krieges wurde noch die Kirchturmspitze getroffen .Alle Eingänge sind gesperrt wegen Einsturzgefahr .Ob ich die Kirche kaufen will , wollte einer der Rentner wissen ." Natürlich nicht , bin nur ein armer Fotograf ", antwortete ich schnell .Wünschte eine schöne Weihnachtzeit und verabschiedete mich freundlich .