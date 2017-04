Lämmerfest auf der Ziegenalm Sophienhof

Das Lämmerfest zog wieder viele Gäste in den kleinen Ort im Harz .Was für Viele es leichter machte ist die neu gemachte Strasse zum Ort .Etwas schmal aber um Längen besser als die Jahre zuvor .Bei doch bescheidenen Wetter bot sich den Gästen wieder Einiges auf der Alm .Natürlich an erster Stelle der Lämmerauftrieb dazu der Handwerkermarkt , Stallrundgang und was nicht fehlen darf das leckere Ziegeneis . Dieses Eis ließen sich trotz der Kälte viele schmecken .Der Handwerkermarkt war wieder abwechslungsreich . Kräuter gab es zukaufen , Holzarbeiten , Kinderschminken für die Kleinen . Auch für die Damen gab es was . Eine Nordhäuser Firma bot Seifen in allen Variationen und vielen Duftrichtungen für die zarte Haut an .Aus Lindewerra kam ein Stockmacher , der zum ersten Mal auf der Alm seine Ware anbot .Wanderstöcke jeder Art und Jagdsitzstöcke hatte er im Angebot .Benno Heinrich betreibt diese Handwerkskunst seit 1961 .Für einen ganz banalen Wanderstock bedarf es erstaunlicherweise gut zwanzig Arbeitsgänge bist zur Fertigstellung . Lindenwerra ist eine Hochburg der Stockherstellung , wo seit 1836 dieses Handwerk ausgeübt wird .Natürlich wurde für das leibliche Wohl gesorgt . Eine Band spielte Oldies sehr zum Gefallen der Besucher .Die kleinen Ziegen hatten sich auf Grund der Kälte auf einen Autoanhänger zurückgezogen .Die Lämmer dagegen suchten den Schutz und die Wärme bei der Mutter .Ein ansprechendes Fest was besseres Wetter verdient hätte .