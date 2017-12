Es ist keine richtige Eisfläche ! Sie besteht aus Kunststoffplatten die miteinander verbunden sind .Wer keine Schlittschuhe hat kann sich welche für 3 € leihen .Wer aufs " Eis " will muss 2 € bezahlen .Geöffnet ist von 14.00 - 21.00 Uhr bis 7 01.2018 .Es gibt Musik , natürlich Glühwein und was zu Essen .Auf seine eigenen Schuhe soll man selber aufpassen . Wie das gehen soll wenn man auf dem Eis ist ist mir unklar ?Aber die Kinder freuen sich auf die neuen Möglichkeit mitten in der Stadt .