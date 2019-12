Die Fellas in Braunlage zum Weihnachtskonzert

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Es wurde ein bunter Strauß an Lieder geboten. Von deutschen Weihnachtlieder über internationale Songs bis natürlich amerikanischen Weihnachtslieder gab es wunderbar Interpretation der drei Gesangskünstler . Einige Lieder hatte sie etwas abgewandelt und lockerten sichtlich dadurch die Stimmung auf . Es wurde mitgesungen und natürlich viel geklatscht . David machte sogar einen kleine Tanzeinlage , ohne Schuhe.Marvin verkleidete sich als Weihnachtsmann , was seine Wirkung nicht verfehlte .Pünktlich zum Konzert begann es in Braunlage zu schneien .Was will man mehr ,Weihnachtskonzert und Schneefall .