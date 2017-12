Das 23. Türchen am Theater Nordhausen .

Heute gab es eine bunte Mischung am Theater .Hinter den 23. Türchen war ein " Osterhase " oder " Schneehase " , daß Engelchen und der Weihnachtsmann waren da nicht sicher .Das Friedenslicht war aus Bethlehem über Erfurt angereist .Fensterpate war die " Apotheke am Theater " .Die sympathische und rede freundliche Frau Mucke mit ihrer reizenden Tochter , waren auf die Bühne gekommen um darüber zu plaudern .Unter anderem verriet sie warum die Apotheke so heißt wie heißt .Die Sache ist eigentlich ganz einfach . Weill Frau Mucke das Theater Nordhausen so sehr liebt . Das ist ja mal eine schöne Aussage .Am Vorabend zum Fest waren schon deutlich weniger Gäste zum Theater gekommen .