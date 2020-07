Das 16. Internationale Boss Hoss Meeting in Pullman City Harz

Reifenschlacht

Einfahrt der Boliden

Es ist das größte europäische "Boss Hoss"-Treffen .Auf Grund von Corona wurden " nur " 160 " Boliden zugelassen .Einige mussten leider wieder nach Hause fahren.Als ich Richtung Pullman City abbog bekam ich erst mal einen gewaltigen Schrecken . Autos über Autos . Wo soll ich da parken ? Dachte ich mir so .Nach knapp 5 Minuten wurde eine Parklücke frei auf der ich mein Auto abstellen konnte.Auf Nachfrage erzählte mir ein Fotograf das die Motorräder schon auf den Rückweg von Ballenstedt sind .Kaum war ich in Position kamen sie schon angefahren .In der Westernstadt erwarte mich viele tolle Maschinen , die mit viel Liebe und wohl viel Geld aufgebaut oder verändert wurden .Mit großer Erwartung wurde die ,sagen wir mal Reifenschlacht( Burnout Contest ), herbeigesehnt.Der Biker fährt gegen eine kleine Mauer und läßt das Hinterrad durchdrehen bis der Reifen platzt oder knallt..Es qualmt fürchterlich und die Zuschauer grölen .Die meisten würden es wohl nicht machen !!Dann folgten Auszeichnungen für u.a. bestes Bikes , bestes wieder aufgebautes Bikes usw.Danach konnte wer sich traute zwei hübsche Mädchen auf seinen Bikes fotografieren .Vielen starken Männer fehlte wohl etwas die Traute .Also bin ich für ein paar Schnappschüsse eingesprungen .Es gab nur ein kleines Problem , die Pokale durften sie ohne Genehmigung der Gewinner nicht anfassen .Diese kleine Sache ließ sich schnell klären .Am Abend war dann Life Musik .Drei Biker aus Bremen habe ich kennen gelernt , sehr freundlich und voller Hoffnung .Ihre Aussage Bremen steigt nicht ab . Aussage . " Dinos können rennen wenn es brennt ".Sie waren mit "normalen " Maschinen angereist und hatte anscheinend viel Spaß.Eine Veranstaltung die wieder für andere hoffen läßt !