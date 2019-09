Burg und Schloss Allstedt

Oberhalb der Stadt thront die Burg mit ihren mächtigen Mauern .Es gibt ein Museum mit vielen Ausstellungsstücken .Fotografieren war erlaubt !!Themen der Ausstellungen sind eine Eisenkunstgusssammlung Horn/Mägdesprung ,Johann Wolfgang von Goethe und Thomas Müntzer .Von 1776 bis 1782 weilte Goethe in seiner Funktion als Staatsminister mehrfach in Allstedt .Außerdem gibt es eine sehr schöne Kapelle im Schloß , in dieser kann das Hochzeitspaar standesamtlich als auch kirchlich heiraten .Im Burghof befindet sich ein schönes Burgkaffee , was zum Verweilen einlädt .