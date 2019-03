Buchmesse Leipzig mit neuen Besucherrekord .

In den vier Tage kamen 286 000 Gäste zur Buchmesse .2.547 Aussteller aus 46 Ländern präsentierten Neuheiten rund ums Buch .Wie jedes Jahr gab es wie auch dieses Jahr ein Gastland .Dieses Jahr war es Tschechien .Preisträger 2019 u.a.Belletristik: Anke Stelling: Schäfchen im Trockenen(Verbrecher Verlag)Sachbuch/Essayistik: Harald Jähner: "Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945-1955"(Rowohlt Verlag)Übersetzung: Eva Ruth Wemme: übersetzte aus dem Rumänischen: "Verlorener Morgen" von Gabriela Adameşteanu(Die Andere Bibliothek)Preisträger Harald Jähner laß am Sonntag Nachmittag aus seinem Werk "Wolfszeit " vor und stellte sich den Fragen von Stefan Nölke ( MDR Kultur ) .Das Buch handelt von den ersten 10 Jahren nach dem Krieg von 1945 - 1955 in Deutschland .Die Umstellung der Deutschen auf die neue Epoche und mit dem verbundenen Schwierigkeiten in dieser Zeit . Machtvakuum und fehlen Strukturen in denen nur die " Wolfsgesetze " zu gelten scheinen . Viele Zuhörer lauschten gespannt seinen Ausführungen .Da es eine Besuchermesse ist , merkte man deutlich wie sehr sich die vielen Verlage um die Gunst der Besucher kümmerten .Einige Händler erzählten mir das wie jedes Jahr ein kleines Problem mit der Anzahl der Toiletten gibt . Bei den Damentoiletten bilden sich immer lange Schlangen sehr zum Ärger der vielen Besucherinnen .Die Buchhändler hätten das Problem schon mehrfach der Messeleitung mitgeteilt .Aber es scheint sich nichts zu ändern .Wenn weniger Besucher kommen würde das Problem sicherlich kleiner aber das würde den Buchhändlern sicherlich auch nicht gefallen .Also bis zu der nächsten Buchmessen 2020 vom 12.- 15. März 2020 .